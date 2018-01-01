Wink
Кое-что на день рождения
Актёры и съёмочная группа фильма «Кое-что на день рождения»

Актёры

Шэрон Стоун

Sharon Stone
АктрисаSenna
Тони Голдуин

Tony Goldwyn
АктёрAdam
Эллен Бёрстин

Ellen Burstyn
АктрисаCelia
Лиза Лапира

Liza Lapira
АктрисаDarla
Джейсон Гибсон

Jason Gibson
Актёр
Кейтлин Фицджералд

Caitlin Fitzgerald
АктрисаAlison
Жиль Марини

Gilles Marini
АктёрJean-Michel
Фамке Янссен

Famke Janssen
АктрисаVanessa
Эрика Эш

Erica Ash
АктрисаNikki
Леонор Варела

Leonor Varela
АктрисаBianca

Продюсеры

Эрик Бреннер

Eric Brenner
Продюсер
Роб Карлинер

Rob Carliner
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Ольга Кузнецова

Актриса дубляжа
Вероника Саркисова

Актриса дубляжа
Денис Бгавин

Актёр дубляжа

Художники

Мона Мэй

Mona May
Художница
Ракель Тарбет

Raquel Tarbet
Художница

Монтажёры

Роберт Брэйки

Robert Brakey
Монтажёр