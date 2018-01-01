Рассказ (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Вспомнить и принять правду порой бывает непросто. Автобиографический фильм Дженнифер Фокс о травмах из далекого детства.
Успешная журналистка Дженнифер, читая свое детское школьное сочинение, мысленно возвращается в прошлое. Оттуда девушка узнает о событии, которое сове�ршенно стерлось из ее памяти. Всю жизнь она была уверена, что когда-то пережила обычную для девочки-подростка влюбленность в молодого учителя, однако только спустя годы, прочтя свои воспоминания, Дженнифер понимает, что все это время пыталась отрицать правду. Та история была вовсе не влюбленностью: на самом деле тогда девушка пережила надругательство со стороны взрослого мужчины. Теперь ей предстоит понять и принять то, что с ней когда-то произошло.
Сможет ли Дженнифер вернуться к нормальной жизни после такого откровения? Лора Дерн в психологическом триллере «Рассказ» — фильм 2018 года можно смотреть онлайн на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Дженнифер
Фокс
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актриса
Изабель
Нелисс
- ДРАктёр
Джейсон
Риттер
- ЭДАктриса
Элизабет
Дебики
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актёр
Коммон
- ДСАктриса
Джессика
Сара Флаум
- ЛААктриса
Лаура
Аллен
- ДЭАктриса
Джули
Эриксон
- ДФСценарист
Дженнифер
Фокс
- СБПродюсер
Сол
Бонди
- ДФПродюсер
Дженнифер
Фокс
- ЛИПродюсер
Лоуренс
Ингли
- МЛПродюсер
Минетт
Луи
- КДХудожница
Келли
Д. Миллс
- АФМонтажёр
Анна
Фабини
- ДЛОператор
Дени
Ленуар
- АСОператор
Айвен
Страсберг