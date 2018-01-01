Рассказ (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Вспомнить и принять правду порой бывает непросто. Автобиографический фильм Дженнифер Фокс о травмах из далекого детства.



Успешная журналистка Дженнифер, читая свое детское школьное сочинение, мысленно возвращается в прошлое. Оттуда девушка узнает о событии, которое сове�ршенно стерлось из ее памяти. Всю жизнь она была уверена, что когда-то пережила обычную для девочки-подростка влюбленность в молодого учителя, однако только спустя годы, прочтя свои воспоминания, Дженнифер понимает, что все это время пыталась отрицать правду. Та история была вовсе не влюбленностью: на самом деле тогда девушка пережила надругательство со стороны взрослого мужчины. Теперь ей предстоит понять и принять то, что с ней когда-то произошло.



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