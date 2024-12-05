Джим с Пиккадили (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
О молодом американце Джеймсе Крокере говорит весь Лондон: не проходит дня, чтобы этот лихой красавец не попал в историю, связанную со скандалом в баре или женщинами легкого поведения.
Слухи о Джиме доходят до Нью-Йорка, и, приехав в Америку, Джим вынужден скрывать свое настоящее имя и привычки, чтобы добиться расположения сводной кузины Анны. На этом пути он постоянно подвергается искушениям и рискует быть разоблаченным…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- ФОАктриса
Фрэнсис
О’Коннор
- Актёр
Том
Уилкинсон
- ББАктриса
Бренда
Блетин
- Актриса
Эллисон
Дженни
- ОПАктёр
Остин
Пендлтон
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- Актёр
Том
Холландер
- ДПАктёр
Джеффри
Палмер
- РСАктёр
Руперт
Саймониан
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- ПВСценарист
П.Г.
Вудхаус
- ГБПродюсер
Грэм
Бродбент
- ПЧПродюсер
Питер
Чернин
- ЭХПродюсер
Эндрю
Хауптман
- ДРХудожник
Джон
Рейд
- ЛУХудожница
Линда
Уилсон
- ДФМонтажёр
Дэвид
Фриман
- ЭДОператор
Эндрю
Данн