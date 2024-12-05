Джим с Пиккадили (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

О молодом американце Джеймсе Крокере говорит весь Лондон: не проходит дня, чтобы этот лихой красавец не попал в историю, связанную со скандалом в баре или женщинами легкого поведения.



Слухи о Джиме доходят до Нью-Йорка, и, приехав в Америку, Джим вынужден скрывать свое настоящее имя и привычки, чтобы добиться расположения сводной кузины Анны. На этом пути он постоянно подвергается искушениям и рискует быть разоблаченным…

