Чего хотят женщины (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ему удалось то, о чем мечтают все: выяснить, чего на самом деле хотят женщины. Фантастическая мелодрама с Мелом Гибсоном от создателя «Отпуска по обмену».



Нику Маршаллу всегда улыбалась жизнь: красота, харизма, хорошая работа — все это делает его чертовски притягательным в �глазах женщин. Разумеется, Ник пользуется этими дарами судьбы в свое удовольствие. Однако реальность спускает счастливчика с небес на землю, когда вместо долгожданного повышения он получает новую начальницу, Дарси Магуайр. Во время выполнения ее поручений, Ника случайно бьет током, после чего он вдруг начинает слышать мысли женщин. Благодаря новым способностям он узнает тайны каждой и неожиданно раскрывает в Дарси женщину своей мечты.



Окажется ли телепатия Ника даром или проклятием? Узнайте финал невероятной истории в комедии «Чего хотят женщины». Фильм 2000 года доступен к просмотру на платформе Wink.



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