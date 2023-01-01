Биография

Бетт Мидлер — американская актриса, сценаристка, продюсер, режиссер и музыкант. Четырехкратная лауреатка премии «Золотой глобус». Родилась на Гавайях 1 декабря 1945 года. Бетт начала сниматься в кино еще во время обучения в Гавайском университете, который в последствии бросила ради музыкальной карьеры. За свой дебютный альбом The Divine Miss M артистка получила премию «Грэмми». Актерская карьера Бетт Мидлер стартовала с громкого дебюта в музыкальной мелодраме «Роза», за которую женщину осыпали номинациями на престижные премии. Также актриса известна по ролям в фильмах «Фокус Покус», «Женщины» и сериалах «Политик», «Бетти» и «Цыганка».