Биография

Нэнси Майерс – режиссер, продюсер, сценарист. Была номинирована на «Оскар» и получила премию Гильдии сценаристов Америки в номинации «Лучший сценарий» к комедии «Рядовой Бенджамин». Ее кинематографические работы высоко оцениваются критиками и тепло принимаются зрителями. Родилась в Филадельфии, где прошли ее детские и юношеские годы. После окончания школы решила поступать в Американский университет в Вашингтоне. Получив диплом вуза, девушка переехала из Вашингтона в Лос-Анджелес. Первый самостоятельно созданный сценарий она представила в 1980 г. Работа Нэнси Майерс над фильмом «Рядовой Бенджамин» оказалась весьма успешной. В результате на телеэкраны вышел еще и сериал с одноименным названием, который радовал зрителей с 1981 по 1983 год. Сценарий к нему тоже написала Майерс. Затем она продолжила работу в кинематографе совместно со своим супругом. Они создали множество успешных картин, получивших высокие кассовые сборы и массовое зрительское признание. В этот период она занималась написанием сценариев. После развода она представила свою первую режиссерскую работу – комедию «Ловушка для родителей». С этой ролью Нэнси Майерс справилась безупречно, перечень режиссерских творений пополнился фильмами «Чего хотят женщины», «Любовь по правилам и без», «Отпуск по обмену», «Простые сложности», «Стажер», в которых она выступила и в качестве продюсера.