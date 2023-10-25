Иди ко мне, детка (Фильм 2023) смотреть онлайн

Композитор выходит из творческого кризиса благодаря одной безумной ночи. Ироничный ромком с Питером Динклэйджем, Марисой Томей и Энн Хэтэуэй.



Популярный драматург Стивен Лоддем работает над новым шедевром, который должен стать его достойным возвращением в мир оперы после длительного перерыва. Однако творческий застой заставляет мужчину бороться за каждую строчку. Чтобы найти вдохновение, Стивен по совету своей супруги отправляется на прогулку по Нью-Йорку. В одном из баров он знакомится с роковой красавицей Катриной, которая работает капитаном буксира. После страстной ночи, проведенной на ее судне, Стивен сочиняет новую оперу о женщине-капитане, заманивающей мужчин на свой корабль и убивающей их. Произведение вызывает восторг у зрителей, но жизнь Стивена принимает неожиданный оборот, когда Катрина осознает, что стала музой композитора, и решает навестить его.



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