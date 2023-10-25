Иди ко мне, детка (Фильм 2023) смотреть онлайн
О фильме
Композитор выходит из творческого кризиса благодаря одной безумной ночи. Ироничный ромком с Питером Динклэйджем, Марисой Томей и Энн Хэтэуэй.
Популярный драматург Стивен Лоддем работает над новым шедевром, который должен стать его достойным возвращением в мир оперы после длительного перерыва. Однако творческий застой заставляет мужчину бороться за каждую строчку. Чтобы найти вдохновение, Стивен по совету своей супруги отправляется на прогулку по Нью-Йорку. В одном из баров он знакомится с роковой красавицей Катриной, которая работает капитаном буксира. После страстной ночи, проведенной на ее судне, Стивен сочиняет новую оперу о женщине-капитане, заманивающей мужчин на свой корабль и убивающей их. Произведение вызывает восторг у зрителей, но жизнь Стивена принимает неожиданный оборот, когда Катрина осознает, что стала музой композитора, и решает навестить его.
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Рейтинг
- РМРежиссёр
Ребекка
Миллер
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актриса
Мариса
Томей
- ИЭАктёр
Ивэн
Эллисон
- ХДАктриса
Харлоу
Джейн
- ЙКАктриса
Йоанна
Кулиг
- БДАктёр
Брайан
Д’Арси Джеймс
- ДГАктриса
Джуди
Голд
- ЭРАктёр
Энтони
Рот Костанзо
- СХАктёр
Сэмюэл
Х. Ливайн
- РМСценарист
Ребекка
Миллер
- ДКПродюсер
Дэймон
Кардасис
- Продюсер
Энн
Хэтэуэй
- ПКПродюсер
Памела
Коффлер
- РМПродюсер
Ребекка
Миллер
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ИМАктёр дубляжа
Иван
Мишин
- МААктёр дубляжа
Моряна
Анттонен-Шестакова
- МДХудожница
Марина
Драгичи
- СХМонтажёр
Сабина
Хоффман
- СЛОператор
Сэм
Леви
- Композитор
Брайс
Десснер