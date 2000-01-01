Наблюдатель (фильм, 2000) смотреть онлайн

Восемь лет агент ФБР Джоел Кэмпбелл выслеживал серийного убийцу. Однако не в силах больше постигать извращенную логику маньяка, травмированный физически и морально, после долгих лет тщетных поисков он оставляет службу и переезжает в другой город. Там Кэмпбелл надеется обрести покой и зажить по-новому.



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