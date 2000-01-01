Наблюдатель
Wink
Фильмы
Наблюдатель
8.12000, The Watcher
Триллер, Драма92 мин18+

Наблюдатель (фильм, 2000) смотреть онлайн

О фильме

Восемь лет агент ФБР Джоел Кэмпбелл выслеживал серийного убийцу. Однако не в силах больше постигать извращенную логику маньяка, травмированный физически и морально, после долгих лет тщетных поисков он оставляет службу и переезжает в другой город. Там Кэмпбелл надеется обрести покой и зажить по-новому.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наблюдатель»