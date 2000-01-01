Наблюдатель (фильм, 2000) смотреть онлайн
О фильме
Восемь лет агент ФБР Джоел Кэмпбелл выслеживал серийного убийцу. Однако не в силах больше постигать извращенную логику маньяка, травмированный физически и морально, после долгих лет тщетных поисков он оставляет службу и переезжает в другой город. Там Кэмпбелл надеется обрести покой и зажить по-новому.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДЧРежиссёр
Джо
Чарбэник
- ДСАктёр
Джеймс
Спэйдер
- Актриса
Мариса
Томей
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Эрни
Хадсон
- КЭАктёр
Крис
Эллис
- РЧАктёр
Роберт
Чиккини
- ИНАктриса
Ивонн
Найами
- ДМАктриса
Дженни
МакШейн
- ДААктриса
Джина
Александр
- РЛАктриса
Ребека
Луиз Смит
- КАСценарист
Клэй
Айерс
- ДЭСценарист
Дэвид
Эллиот
- КРПродюсер
Кристофер
Робертс
- ННПродюсер
Найл
Найами
- ББПродюсер
Брайан
Бенсон
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ПРХудожник
Пэт
Рэни
- МЧОператор
Майкл
Чэпмен
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами