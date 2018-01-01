Wink
Фильмы
Наблюдатель
Актёры и съёмочная группа фильма «Наблюдатель»

Режиссёры

Джо Чарбэник

Режиссёр

Актёры

Джеймс Спэйдер

АктёрCampbell
Мариса Томей

АктрисаPolly
Киану Ривз

АктёрGriffin
Эрни Хадсон

АктёрIbby
Крис Эллис

АктёрHollis
Роберт Чиккини

АктёрMitch
Ивонн Найами

АктрисаLisa
Дженни МакШейн

АктрисаDiana (в титрах: Jennifer McShane)
Джина Александр

АктрисаSharon
Ребека Луиз Смит

АктрисаEllie (в титрах: Rebakah Louise Smith)

Сценаристы

Клэй Айерс

Сценарист
Дэвид Эллиот

Сценарист

Продюсеры

Кристофер Робертс

Продюсер
Найл Найами

Продюсер
Брайан Бенсон

Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Виктор Бохон

Актёр дубляжа
Рудольф Панков

Актёр дубляжа

Художники

Пэт Рэни

Художник

Операторы

Майкл Чэпмен

Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Композитор