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Wink
Майкл Коннелли
Майкл Коннелли
Michael Connelly
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Карьера
Сценарист, Продюсер
Дата рождения
21 июля 1956 г.
(69 лет)
Фильмография
Все
Сценарист
Продюсер
Сценарист
9.3
Линкольн для адвоката
2011
, 113 мин
Продюсер
9.0
Босх
2014