Босх (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Сотрудник убойного отдела Гарри Босх расследует сложные дела, обладая способностью видеть пороки общества, как это умел его знаменитый тезка. Размеренный детективный сериал от продюсера «Прослушки» и «Подпольной империи».



Детектив из Лос-Анджелеса Гарри Босх работает в отделении, расположенном в Голливуде. Город грез полон пороков и страстей, а у Босха особое чутье на человеческие слабости. В работе он привык к проверенным методам: детектив цепляется за каждую улику мертвой хваткой, кропотливо собирает доказательства и не отступает ни перед какими трудностями. Непримиримый характер и дотошно�сть неизменно приводят его к истине, но в жизни Босха появляется сложнейшее дело — таинственное убийство 13-летнего мальчика. Вскоре возникает подозрение, что в Городе ангелов появился маньяк. Такое дело под силу раскрыть только Босху.



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