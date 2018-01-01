Биография

Мими Роджерс — американская актриса, продюсер. Обладательница приза за лучшую женскую роль Международного кинофестиваля в Сиэтле. Родилась в Корал-Гэйблс 27 января 1956 года. Мириам (Мими) переехала в Лос-Анджелес в начале 1980-х годов с мечтой об актерской карьере. Училась актерскому мастерству, нашла агента, работала на телевидении. Роджерс подрабатывала моделью, в 1993 году позировала обнаженной для мартовского выпуска Playboy. Мими Роджерс, дебютировав в сериале «Диснейленд», играла эпизодические роли и роли второго плана. Первую главную роль она получила в не самом успешном фильме «Не слышу зла». Далее последовал еще ряд ролей, но, казалось, о громкой славе можно было не мечтать. Но в 1987 году Роджерс утвердили на роль в паре с Томом Беренджером в фильме «Тот, кто меня бережет». Именно эта работа привлекла к ней внимание и стала трамплином к славе. Следующие роли в фильмах «Скрывающийся в доме», «Часы отчаяния», в байопике The Doors, скандальном фильме 1991 года «Вознесение» были очень заметными. В 1994 году Мими сыграла приговоренную к смерти в тюремном триллере «Размышления о преступлении», в 1997 году она появилась в роли миссис Кенсингтон в фильме, который стал началом крупной франшизы — «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба». Роджерс также снималась в сериалах «Секретные материалы», «Бухта Доусон», «Лас-Вегас», «Два с половиной человека», «Список клиентов», «Уилфред», «Безумцы», «Босх» и «Босх: Наследие». Всего в ее фильмографии как актрисы и продюсера 144 фильма и сериала.