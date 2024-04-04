Босх (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

В первой части сериала от создателя «Прослушки» детектив-харизматик по имени Гарри Босх расследует самое сложное дело в карьере, сталкиваясь со множеством трудностей.



Первый сезон знакомит с Гарри Босхом, проницательным детективом убойного отдела полиции Голливуда, который любит джаз и свою работу. Он отслужил на Ближнем Востоке и теперь расследует дела в городе грез со всей тщательностью, на которую способен. У него есть дочь Мэдди, мечтающая последовать его примеру, бывшая жена и роскошный дом. У Босха скверный характер, так что выдерживает его только напарник Джерри, а начальство ведет свою игру и любит напоминать, что от тайн в высшем управлении ищейке стоит держаться подальше. Когда у Босха появляется сложнейший кейс, он погружается в него с головой: убит мальчик 13 лет, и есть подозрение, что город скоро содрогнется от серии убийств.



