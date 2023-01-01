Босх (сериал, 2014) сезон 5 смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение истории о детективе Гарри Босхе, расследующем самые сложные и запутанные преступления в Городе Ангелов.



В пятом сезоне Гарри и его команда пытаются раскрыть убийство фармацевта, которое оказывается связанным с более масштабным заговором, ставящим под угрозу не только карьеру Босха, но и его жизнь. Тем временем дочь дете�ктива начинает стажировку у окружного прокурора, что приводит к конфликтам в семье. Кроме того, пятый сезон затрагивает личную жизнь Босха, включая его отношения с бывшей женой и новой возлюбленной.



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