Босх. Сезон 5. Серия 2
Wink
Сериалы
Босх
5-й сезон
2-я серия
9.02014, Bosch
Триллеры, Детективы18+
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Босх (сериал, 2014) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

Сюжет

Продолжение истории о детективе Гарри Босхе, расследующем самые сложные и запутанные преступления в Городе Ангелов.

В пятом сезоне Гарри и его команда пытаются раскрыть убийство фармацевта, которое оказывается связанным с более масштабным заговором, ставящим под угрозу не только карьеру Босха, но и его жизнь. Тем временем дочь детектива начинает стажировку у окружного прокурора, что приводит к конфликтам в семье. Кроме того, пятый сезон затрагивает личную жизнь Босха, включая его отношения с бывшей женой и новой возлюбленной.

Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы насладиться напряженным сюжетом, глубокими образами персонажей и яркими сценами расследования. Как герой придет к истине и чего это будет ему стоить? Смотрите 5 сезон сериала «Босх» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Босх»