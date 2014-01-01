Босх (сериал, 2014) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн
Сюжет
Продолжение истории о детективе Гарри Босхе, расследующем самые сложные и запутанные преступления в Городе Ангелов.
В пятом сезоне Гарри и его команда пытаются раскрыть убийство фармацевта, которое оказывается связанным с более масштабным заговором, ставящим под угрозу не только карьеру Босха, но и его жизнь. Тем временем дочь дете�ктива начинает стажировку у окружного прокурора, что приводит к конфликтам в семье. Кроме того, пятый сезон затрагивает личную жизнь Босха, включая его отношения с бывшей женой и новой возлюбленной.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыБоевики, Криминал, Детекти�вы, Триллеры
Рейтинг
- АЗРежиссёр
Алекс
Закржевский
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- ПКРежиссёр
Патрик
Кейди
- АЛРежиссёр
Аарон
Липстадт
- ТУАктёр
Титус
Уэлливер
- ДГАктёр
Джэми
Гектор
- ЭААктриса
Эми
Акино
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- МЛАктриса
Мэдисон
Линтц
- ТЭАктёр
Трой
Эванс
- ДДАктёр
Даджуан
Джонсон
- ГСАктёр
Грегори
Скотт Камминс
- СКАктёр
Скотт
Клейс
- МРАктриса
Мими
Роджерс
- ДПСценарист
Дэниэл
Пайн
- ХБПродюсер
Хенрик
Бастин
- Продюсер
Питер
Жан Брюгге
- МКПродюсер
Майкл
Коннелли
- ЭОПродюсер
Эрик
Овермиер
- МДХудожник
Марк
Дабе
- ГАХудожник
Грег
Андерсон
- КЭХудожница
Катрин
Эдейр
- ЧКХудожник
Честер
Каженски
- ПКОператор
Патрик
Кейди