Последний выход Эллен Коул (фильм, 2024) смотреть онлайн

Пожилая вдова защищает собственный дом от влиятельного застройщика. В этом ей пригодятся навыки профессионального киллера. Фильм «Последний выход Эллен Коул» — современный вестерн со звездой ужасов Лин Шэй в главной роли.



Эллен Коул знают все жители маленького городка. Ворчливая пожилая женщина повсюду возит с собой баллон с кислородом и мрачно шутит с продавцами, ничего не рассказывает о своем прошлом. Все потому, что раньше она была наемной убийцей и не растеряла хватку до сих пор, несмотря на внушительный возраст. Однажды она спасает от хулиганов юную Эбби, оставшуюся без родителей. Между ними завязывается дружба, и Эллен становится для девушки наставницей. Однако идиллию нарушает наглый бизнесмен по фамилии Дюк, который стремится скупить всю недвижимость в округе. Поняв, что Эллен ни при каких обстоятельствах не продаст ему дом, Дюк решает избавиться от хозяйки, не подозревая, что это будет куда сложнее, чем кажется.



Об их противостоянии расскажет драматический боевик от режиссеров «Пораженного». Смотрите фильм «Последний выход Эллен Коул» в подписке Amediateka на Wink.

