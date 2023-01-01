Биография

Канадский каскадер и актер Пол Лейзенби может похвастаться внушительной фильмографией. В кинематограф Лейзенби попал благодаря своим успехам в боевых искусствах, и смог быстро освоиться в новой профессии. В юности канадец достиг больших высот сразу в нескольких дисциплинах. Он занимался пауэрлифтингом, кикбоксингом и смешанными боевыми искусствами. В каждой из дисциплин Лейзенби удалось завоевать несколько титулов на национальных чемпионатах. Канадец выступал в качестве рестлера и работал вышибалой. В конце девяностых годов прошлого века он пришел в кино. Роли Пола Лейзенби соответствовали его брутальной внешности: мужчина играл охранников, хулиганов и гангстеров. Позже бывшему бойцу стало интересно попробовать себя в качестве каскадера, и в этом занятии он нашел свое призвание. Канадец участвовал почти в двух сотнях проектов. Список фильмов Пола Лейзенби включает такие картины, как «Дэдпул», «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» и «Ночь в музее: Секрет гробницы». В 2016 и 2017 в свет вышли две части книги Пола Лейзенби «Когда мы были вышибалами». В ней каскадер собрал невероятные истории, приключившиеся с известными людьми, которые в молодости работали вышибалами.