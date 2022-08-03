Молодежь из семьи Пирсонов сталкивается с маленькими, но технологически продвинутыми инопланетянами, совершившими посадку прямо на загородный дом. Фильм «Пришельцы на чердаке» — фантастическая комедия о схватке с захватчиками из космоса.



Когда у 15-летнего Тома, среднего ребенка в семье Пирсонов, начинаются серьезные проблемы в школе, его отец решает отвезти детей в уютный загородный дом на берегу озера. В поездке к ним присоединяются бабушка и непутевый дядя вместе с женой и сыновьями. Пока Пирсоны расселяются, на крышу к ним высаживаются четверо пришельцев, мечтающих захватить Землю. У них на вооружении есть технология, позволяющая получить власть над ничего не подозревающими людьми. Однако среди инопланетян оказывается миролюбивый инженер Спаркс, который решает помочь землянам остановить вторжение.



Хватит ли Пирсонам смекалки, чтобы противостоять злодейскому плану инопланетян? Смотрите фильм «Пришельцы на чердаке» в подписке Amediateka на Wink.

