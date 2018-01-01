Кемпинг (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.62018, Camping
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Новый комедийный сериал от создателей «Девочек», который понравится всем ценителям жизненного и небанального юмора. Честный семьянин Уолт отмечает с родными на природе свой 45-летний юбилей, а внезапный визит незваных гостей ставит идиллический уикенд под угрозу.
Сериал Кемпинг 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДКРежиссёр
Дженнифер
Коннер
- ДВРежиссёр
Джуд
Вэн
- Актриса
Дженнифер
Гарнер
- ДТАктёр
Дэвид
Теннант
- Актриса
Джульетт
Льюис
- КСАктёр
Крис
Салливан
- ЯБАктриса
Яница
Браво
- БГАктёр
Бретт
Гельман
- ДДАктёр
Дункан
Джойнер
- АСАктриса
Айони
Скай
- Сценарист
Джулия
Дэвис
- ТФСценарист
Трэвон
Фри
- ППСценарист
Пола
Пелл
- ДРСценарист
Джон
Ригги
- Продюсер
Джулия
Дэвис
- ЛДПродюсер
Лина
Данэм
- ТФПродюсер
Трэвон
Фри
- КСХудожница
Катрин
Смит
- ОФХудожница
Одри
Фишер
- КАМонтажёр
Кабир
Ахтар
- КХМонтажёр
Кристал
Хатиб
- ПЦМонтажёр
Пол
Цукер
- КЧОператор
Куен
Чан
- БЛКомпозитор
Бен
Ли