Биография

Сюзанна Фогель — американская сценаристка, писательница, продюсер и режиссер. Лауреат премий Гильдии писателей и Британской киноакадемии. Родилась в городе Провиденс. В 2002 году Сюзанна окончила Колумбийский университет, где она участвовала в написании сценария к студенческому шоу. Перед самым выпуском девушка успела набраться опыта в работе с Джеймсом Шамусом, который в тот момент занимался продюсированием фильма «Халк». В 2017 году Фогель издала роман Nuclear Family. Первым фильмом Сюзанны Фогель стала комедийная мелодрама «Партнеры по жизни» в 2014 году. Сценарий к этому фильму был написан совместно с Джони Лефковитц. В том же тандеме сценаристы работали над сериалом «Погоня за жизнью», который выходил на протяжении двух сезонов. В 2019 году Сюзанна Фогель в соавторстве с другими сценаристами работала над сюжетом к комедийному фильму «Образование», а в 2020 году занималась постановкой сериалов «Удивительные истории», «Бортпроводница» и «Утопия».