Бортпроводница
Wink
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Бортпроводница
8.12020, The Flight Attendant 2 сезона
Детективы, Комедии18+
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Бортпроводница (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Криминальная комедия со звездой «Теории большого взрыва» Кейли Куоко. Как быть, если после бурной ночи ты просыпаешься и обнаруживаешь, что твоему любовнику перерезали горло? С такой страшной ситуацией сталкивается Кассандра Боуден, бортпроводница международных рейсов. Девушка много путешествует и знает толк в развлечениях, но очередная вечеринка зашла слишком далеко. Вернувшись в Америку, Кэсси пытается разобраться в произошедшем. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бортпроводница»

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