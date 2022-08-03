Бортпроводница. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Бортпроводница
1-й сезон
4-я серия
8.12020, The Flight Attendant
Детектив, Комедия18+
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Бортпроводница (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Криминальная комедия со звездой «Теории большого взрыва» Кейли Куоко. Как быть, если после бурной ночи ты просыпаешься и обнаруживаешь, что твоему любовнику перерезали горло? С такой страшной ситуацией сталкивается Кассандра Боуден, бортпроводница международных рейсов. Девушка много путешествует и знает толк в развлечениях, но очередная вечеринка зашла слишком далеко. Вернувшись в Америку, Кэсси пытается разобраться в произошедшем.

Страна
США
Жанр
Комедия, Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бортпроводница»