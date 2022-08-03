Бортпроводница (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

Криминальная комедия со звездой «Теории большого взрыва» Кейли Куоко. Как быть, если после бурной ночи ты просыпаешься и обнаруживаешь, что твоему любовнику перерезали горло? С такой страшной ситуацией сталкивается Кассандра Боуден, бортпроводница международных рейсов. Девушка много путешествует и знает толк в развлечениях, но очередная вечеринка зашла слишком далеко. Вернувшись в Америку, Кэсси пытается разобраться в произошедшем.

