Зверогонщики фильм смотреть онлайн
Сюжет
Анимационная приключенческая комедия о молодом лори, который мечтает стать самым лучшим гонщиком в мире. Лори по имени Жи живет со своей бабушкой и грезит о мировой гоночной славе. Несмотря на попытки бабушки приобщить внука к гармонии, амбиции Жи слишком большие. Тем временем самоуверенная жаба Арчи Великвалепный вместе со своими подчиненными стремится уничтожить город лори, возведя на его месте новые здания. Чтобы остановить злодея, Жи бросает ему вызов в четырехдневном ралли, но Арчи уверен, что одержит победу. Теперь Жи нужен наставник — им становится мудрый козел Нэш, когда-то славившийся виртуозностью за рулем. Что ждет Жи во время решающей гонки, увидите, когда будете смотреть мультфильм «Зверогонщики» (2023) онлайн на Wink.
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Информация
СтранаСША, Великобритания, ОАЭ
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Мультфильмы
Рейтинг
- ДОАктёр
Джимми
О. Ян
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актриса
Хлоя
Беннет
- ЛЛАктриса
Лиза
Лу
- Актриса
Шэрон
Хорган
- КТАктриса
Кэтрин
Тейт
- НМАктриса
Наоми
МакДональд
- РЙАктриса
Ребекка
Йео
- Продюсер
Джон
Х. Уильямс
- ДБПродюсер
Джекки
Бхагнани
- МЯАктёр дубляжа
Максим
Якимов
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- Актриса дубляжа
Дарья
Шевчук
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ТХКомпозитор
Том
Хоу