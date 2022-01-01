Зверогонщики фильм смотреть онлайн

Сюжет

Анимационная приключенческая комедия о молодом лори, который мечтает стать самым лучшим гонщиком в мире. Лори по имени Жи живет со своей бабушкой и грезит о мировой гоночной славе. Несмотря на попытки бабушки приобщить внука к гармонии, амбиции Жи слишком большие. Тем временем самоуверенная жаба Арчи Великвалепный вместе со своими подчиненными стремится уничтожить город лори, возведя на его месте новые здания. Чтобы остановить злодея, Жи бросает ему вызов в четырехдневном ралли, но Арчи уверен, что одержит победу. Теперь Жи нужен наставник — им становится мудрый козел Нэш, когда-то славившийся виртуозностью за рулем. Что ждет Жи во время решающей гонки, увидите, когда будете смотреть мультфильм «Зверогонщики» (2023) онлайн на Wink.



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