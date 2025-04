Биография

Хлоя Беннет — американская актриса и певица, продюсер. Родилась в Чикаго 18 апреля 1992 года. Хлоя с детства любила петь, и когда ей было 12 лет, девочку приняли в труппу чикагского импровизационного театра Second City Youth Ensemble, где она училась актерскому мастерству. А в 2007 году юная актриса переехала в Китай, где она начала карьеру певицы. Хлоя добилась немалых успехов, но через несколько лет решила вернуться в США, в Лос-Анджелес, чтобы стать актрисой. Кроме съемок в кино, Беннет несколько лет вела телешоу The Nightlife. Хлоя Беннет дебютировала как актриса, приняв участие в озвучивании мультипликационного сериала «Джейк и пираты Нетландии», а в 2012 году сыграла одну их главных ролей в боевике «Перехват» и начала сниматься в сериале «Нэшвилл». Ее актерская карьера резко пошла вверх, когда в 2013 году молодую и малоизвестную актрису пригласили на главную роль в популярный сериал «Агенты Щ.И.Т.». После этого ее регулярно приглашали озвучивать сериалы вселенной Marvel, в том числе «Marvel: Возрождение. Тайное воинство» и «Восход Marvel: Железное сердце». Кроме того, она снялась в фильмах «Нострадамус» и «Девушка из долины» и сыграла главные роли в комедийной драме «5 лет разлуки» и мелодраме Married by Mistake. Фильмография актрисы насчитывает больше 20 фильмов и сериалов. Хлоя также озвучивала мультфильмы «Феи: Легенда о чудовище», «Эверест», «Зверогонщики».