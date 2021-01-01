Лес самоубийц
Wink
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Лес самоубийц
6.62021, Jukai Mura
Ужасы112 мин18+

Лес самоубийц (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Таинственный ящик, запечатанный страшным заклинанием, попадает в мирное селение, и проклятие начинает распространяться повсюду. Оказывается, мистическая посылка пришла сюда из деревни в лесу Дзюкай, прозванного лесом самоубийц. Чтобы избавиться от проклятия и найти источник зла, нужно войти в проклятый лес. Но из него никогда не выйти живым.

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Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD, SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лес самоубийц»

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