Лес самоубийц (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Таинственный ящик, запечатанный страшным заклинанием, попадает в мирное селение, и проклятие начинает распространяться повсюду. Оказывается, мистическая посылка пришла сюда из деревни в лесу Дзюкай, пр�озванного лесом самоубийц. Чтобы избавиться от проклятия и найти источник зла, нужно войти в проклятый лес. Но из него никогда не выйти живым.
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ТСРежиссёр
Такаси
Симидзу
- АЯАктриса
Анна
Ямада
- МЯАктриса
Маю
Ямагути
- ФКАктёр
Фудзю
Камио
- ЮКАктёр
Юки
Кура
- ХКАктриса
Харука
Кудо
- ЮААктриса
Юми
Адати
- ХХАктриса
Хидэко
Хара
- МЦАктёр
Муга
Цукадзи
- ДКАктёр
Дзюн
Кунимура
- РОАктриса
Ринка
Отани
- ТССценарист
Такаси
Симидзу
- ТНПродюсер
Тикако
Накабаяси
- МКПродюсер
Мунэюки
Кии
- ЕКАктриса дубляжа
Елена
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Дарья
Шевчук
- АЗАктёр дубляжа
Артем
Затиев
- МЯАктёр дубляжа
Максим
Якимов
- АМАктриса дубляжа
Алёна
Минчук
- ТОКомпозитор
Такаси
Омама