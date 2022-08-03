14-летний Эмиль живет в трейлере вместе с чудаками-родителями, которые из суеверия красят его в блондина. Герой влюблен в девочку из богатой семьи, и однажды Полин тоже обращает на него внимание и приглашает на концерт ее оркестра в Венецию. Безумная семейка парня вызывается его отвезти.

