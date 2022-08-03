Венеция зовет
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Венеция зовет

Венеция зовет (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.72019, Venise n'est pas en Italie
Драма, Семейный89 мин18+

О фильме

14-летний Эмиль живет в трейлере вместе с чудаками-родителями, которые из суеверия красят его в блондина. Герой влюблен в девочку из богатой семьи, и однажды Полин тоже обращает на него внимание и приглашает на концерт ее оркестра в Венецию. Безумная семейка парня вызывается его отвезти.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Венеция зовет»