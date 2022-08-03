Венеция зовет (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.72019, Venise n'est pas en Italie
Драма, Семейный89 мин18+
О фильме
14-летний Эмиль живет в трейлере вместе с чудаками-родителями, которые из суеверия красят его в блондина. Герой влюблен в девочку из богатой семьи, и однажды Полин тоже обращает на него внимание и приглашает на концерт ее оркестра в Венецию. Безумная семейка парня вызывается его отвезти.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ИКРежиссёр
Иван
Кальберак
- БПАктёр
Бенуа
Пульворд
- Актриса
Валери
Боннетон
- ЭТАктёр
Эли
Тонна
- ЭМАктёр
Эжен
Маркус
- КДАктриса
Колин
Д’Инка
- ЛЛАктриса
Луна
Лу
- ВНАктриса
Вероника
Новак
- НБАктёр
Николя
Бриансон
- ДСАктёр
Давид
Салль
- ФДАктёр
Фредерик
Делирснайдер
- ИКСценарист
Иван
Кальберак
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- Актриса дубляжа
Дарья
Шевчук
- ШДХудожница
Шарлотта
Давид
- ВМОператор
Венсан
Матиа
- ЛАКомпозитор
Лоран
Акнен