Девушка Сэм приходит устраиваться на работу в похоронное бюро, где только что прошла церемония поминовения умершего мальчика. Эксцентричный гробовщик Монтгомери Дарк уверяет, что у каждого покойника есть интересная история, и он собирал их годами. Сэм просит рассказать ей самые страшные, Дарк выбирает три - из 1950-х, 1960-х и 1970-х годов. Но, похоже, девушку не так-то просто напугать.

