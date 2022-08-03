Погребальные байки (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.72019, The Mortuary Collection
Ужасы, Комедия106 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Девушка Сэм приходит устраиваться на работу в похоронное бюро, где только что прошла церемония поминовения умершего мальчика. Эксцентричный гробовщик Монтгомери Дарк уверяет, что у каждого покойника есть интересная история, и он собирал их годами. Сэм просит рассказать ей самые страшные, Дарк выбирает три - из 1950-х, 1960-х и 1970-х годов. Но, похоже, девушку не так-то просто напугать.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- РРРежиссёр
Райан
Р. Спинделл
- Актёр
Клэнси
Браун
- ККАктриса
Кейтлин
Кастер
- ККАктриса
Кристин
Килмер
- ДЭАктёр
Джейкоб
Элорди
- ЭХАктриса
Эма
Хорват
- БХАктёр
Барак
Хардли
- СХАктриса
Сара
Хэй
- БХАктёр
Бен
Хеткот
- МСАктёр
Майк
С. Нельсон
- ДИАктриса
Дженнифер
Ирвин
- РРСценарист
Райан
Р. Спинделл
- КАПродюсер
Кристофер
Алендер
- НБПродюсер
Натаниэл
Бивер
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актриса дубляжа
Дарья
Шевчук
- АУАктриса дубляжа
Анна
Урюмцева
- КСХудожница
Кэйти
Саймон
- СДХудожница
Саванна
Джонсон
- ТНХудожница
Тамми
Ноэль Мерхеб
- ЭЭМонтажёр
Эрик
Экман