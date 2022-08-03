Погребальные байки
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Погребальные байки

Погребальные байки (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.72019, The Mortuary Collection
Ужасы, Комедия106 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Девушка Сэм приходит устраиваться на работу в похоронное бюро, где только что прошла церемония поминовения умершего мальчика. Эксцентричный гробовщик Монтгомери Дарк уверяет, что у каждого покойника есть интересная история, и он собирал их годами. Сэм просит рассказать ей самые страшные, Дарк выбирает три - из 1950-х, 1960-х и 1970-х годов. Но, похоже, девушку не так-то просто напугать.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Фэнтези
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Погребальные байки»