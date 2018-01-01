Wink
Погребальные байки
Актёры и съёмочная группа фильма «Погребальные байки»

Режиссёры

Райан Р. Спинделл

Райан Р. Спинделл

Ryan R. Spindell
Режиссёр

Актёры

Клэнси Браун

Клэнси Браун

Clancy Brown
АктёрMontgomery Dark
Кейтлин Кастер

Кейтлин Кастер

Caitlin Custer
АктрисаSam (в титрах: Caitlin Fisher)
Кристин Килмер

Кристин Килмер

Christine Kilmer
АктрисаEmma
Джейкоб Элорди

Джейкоб Элорди

Jacob Elordi
АктёрJake
Эма Хорват

Эма Хорват

Ema Horvath
АктрисаSandra
Барак Хардли

Барак Хардли

Barak Hardley
АктёрWendell
Сара Хэй

Сара Хэй

Sarah Hay
АктрисаCarol
Бен Хеткот

Бен Хеткот

Ben Hethcoat
АктёрThe Killer
Майк С. Нельсон

Майк С. Нельсон

Mike C. Nelson
АктёрDr. Harold Kubler
Дженнифер Ирвин

Дженнифер Ирвин

Jennifer Irwin
АктрисаMargaret

Сценаристы

Райан Р. Спинделл

Райан Р. Спинделл

Ryan R. Spindell
Сценарист

Продюсеры

Кристофер Алендер

Кристофер Алендер

Christopher Alender
Продюсер
Натаниэл Бивер

Натаниэл Бивер

Nathaniel Beaver
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Левашёв

Владимир Левашёв

Актёр дубляжа
Варвара Чабан

Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Станислав Тикунов

Станислав Тикунов

Актёр дубляжа
Дарья Шевчук

Дарья Шевчук

Актриса дубляжа
Анна Урюмцева

Анна Урюмцева

Актриса дубляжа

Художники

Кэйти Саймон

Кэйти Саймон

Kati Simon
Художница
Саванна Джонсон

Саванна Джонсон

Savannah Kay Gordon
Художница
Тамми Ноэль Мерхеб

Тамми Ноэль Мерхеб

Tammie Noelle Merheb
Художница

Монтажёры

Эрик Экман

Эрик Экман

Eric Ekman
Монтажёр