Ася (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Ася слишком рано стала матерью. Еe семейная жизнь не сложилась, и она с маленькой дочкой Викой уехала в Израиль. Прошли годы, дочь стала подростком, и мать с дочерью отдалились, практически перестав общаться друг с другом. Ася сосредоточена на своей работе медсестрой в больнице и редких свиданиях с женатым мужчиной, а Вика тусуется в компании своих сверстников-скейтеров и пытается быть независимой от матери. Когда здоровье дочери внезапно ухудшается, Ася возвращается к роли матери, в которой отчаянно нуждается ее дочь, и готова на всe, чтобы избавить ребeнка от страданий.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АИАктриса
Алена
Ив
- ШХАктриса
Шира
Хаас
- ТМАктёр
Тамир
Мула
- ГСАктёр
Гера
Сандлер
- ИХАктриса
Иден
Халили
- ОБАктёр
Ор
Барак
- НТАктриса
Надя
Тихонова
- МФАктриса
Мирна
Фридман
- ТМАктриса
Татьяна
Махлиновски
- ЕТАктёр
Евгений
Тарлацкий
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- Актриса дубляжа
Дарья
Шевчук
- АЗАктёр дубляжа
Артем
Затиев
- АИАктёр дубляжа
Артур
Иванов
- АФАктриса дубляжа
Анастасия
Филимонова
- КПКомпозитор
Карни
Постел