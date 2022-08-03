Ася (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Ася слишком рано стала матерью. Еe семейная жизнь не сложилась, и она с маленькой дочкой Викой уехала в Израиль. Прошли годы, дочь стала подростком, и мать с дочерью отдалились, практически перестав общаться друг с другом. Ася сосредоточена на своей работе медсестрой в больнице и редких свиданиях с женатым мужчиной, а Вика тусуется в компании своих сверстников-скейтеров и пытается быть независимой от матери. Когда здоровье дочери внезапно ухудшается, Ася возвращается к роли матери, в которой отчаянно нуждается ее дочь, и готова на всe, чтобы избавить ребeнка от страданий.

