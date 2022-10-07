Джиперс Криперс: Возрожденный (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Четвертый фильм знаменитой хоррор-серии, призванный вдохнуть новую жизнь в историю о жутком монстре, выходящем на охоту каждые 23 года. В штате Луизиана ходит легенда о загадочном создании по имени Крипер, разъезжающем на старом грузовике. Он преследует и пожирает ничего не подозревающих людей и пропадает так же внезапно, как и появляется. О нем делают ролики, снимают фильмы, а теперь даже готовят целый тематический фестиваль, куда съезжаются фанаты ужасов. Среди них – Лэйн и ее парень Чейз, который собирается сделать ей предложение, даже не подозревая, что она беременна. Вот только фестиваль затеян не случайно – он проходит неподалеку от логова реального Крипера. Чем закончится поездка Лэйн и Чейза – узнаете, посмотрев фильм 2022 года «Джиперс Криперс: Возрожденный» онлайн на Wink.
СтранаВеликобритания, Финляндия, США
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
- ТВРежиссёр
Тимо
Вуоренсола
- СКАктриса
Сидни
Крейвен
- ИААктёр
Имран
Адамс
- ПБАктёр
Питер
Брук
- ОНАктриса
Оушен
Наварро
- МБАктёр
Мэтт
Баркли
- АХАктёр
Александр
Хэлсэлл
- ДМАктриса
Джоди
Макмаллен
- ЖБАктёр
Жарро
Бенжамен
- ДГАктриса
Джорджия
Гудман
- ГФАктёр
Гэбриел
Фрейлих
- ДССценарист
Джэйк
Сил
- ШАСценарист
Шон-Майкл
Арго
- ТБПродюсер
Терри
Бёрд
- ЛБПродюсер
Ли
Брода
- Актриса дубляжа
Дарья
Шевчук
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- АМАктриса дубляжа
Алёна
Минчук
- МЯАктёр дубляжа
Максим
Якимов
- АУАктриса дубляжа
Анна
Урюмцева
- РФХудожник
Ромен
Форе
- ДСХудожник
Джеффри
Скотт Томас
- СРОператор
Саймон
Роулинг