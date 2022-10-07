Джиперс Криперс: Возрожденный (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Четвертый фильм знаменитой хоррор-серии, призванный вдохнуть новую жизнь в историю о жутком монстре, выходящем на охоту каждые 23 года. В штате Луизиана ходит легенда о загадочном создании по имени Крипер, разъезжающем на старом грузовике. Он преследует и пожирает ничего не подозревающих людей и пропадает так же внезапно, как и появляется. О нем делают ролики, снимают фильмы, а теперь даже готовят целый тематический фестиваль, куда съезжаются фанаты ужасов. Среди них – Лэйн и ее парень Чейз, который собирается сделать ей предложение, даже не подозревая, что она беременна. Вот только фестиваль затеян не случайно – он проходит неподалеку от логова реального Крипера. Чем закончится поездка Лэйн и Чейза – узнаете, посмотрев фильм 2022 года «Джиперс Криперс: Возрожденный» онлайн на Wink.

