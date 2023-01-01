Биография

Кэтрин Лок Хэггквист – актриса и продюсер из Канады. Родилась в Ванкувере в Канаде, и там и выросла. После окончания учебы открыла собственный книжный магазин в 1996 году, однако в кино начала сниматься еще в 1992. На сегодня ее магазин функционирует онлайн и носит названием BizBooks. Несмотря на то, что в основном она появляется в эпизодах, актриса может считать себя весьма успешной. Кэтрин Лок Хэггквист фильмы продюсировала редко, и только в 2017 году стала продюсером более-менее крупного проекта Reel Women Seen. Однажды актриса даже сыграла сама себя, но это камео также не принесло ей особой популярности. Наибольший успех она получила именно как актриса, которая участвовала в более чем 130 проектах в кино и на ТВ. Кэтрин Лок Хэггквист роли получала в основном второстепенные, и среди наиболее популярных из новых можно отметить сериалы «Форт Салем» в 2020 году и «Синяя Книга» в 2019-2020 годах. Среди кинопроектов можно выделить полнометражные фильмы «Тридцать семь-надцать» и «Рождественский друг по переписке». Примечательные роли актрисы в сериалах «Сотня», «Хороший доктор» и «Флэш Гордон». Однажды даже занималась озвучиванием мультсериала – «Железный Человек: Приключение в броне», где она озвучила персонажа Roberta Rhodes.