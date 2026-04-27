Оно. Дом зла (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Рядовой вызов оборачивается для двух патрульных кошмаром, когда сделанный в панике выстрел уносит жизнь мужчины и маленького ребенка. Фильм «Оно. Дом зла» — мистический хоррор в стиле найденной записи о последствиях мрачного ритуала.
Однажды ночью полицейские Джексон и Брайс отправляются в патруль. Когда им поступает вызов о домашнем насилии в неблагополучном районе, они поначалу не придают этому особого значения. Но, прибыв по адресу, они обнаруживают в подвале зияющую дыру и решаются спуститься. Когда женщина, которой они должны были оказать помощь, умирает, оба офицера договариваются избавиться от улик, которые могут стоить им карьеры и свободы. Однако они не подозревают, что за ними уже охотятся потусторонние силы.
Смогут ли Брайс и Джексон избавиться от проклятия, расскажет хоррор «Оно. Дом зла» (2025), который вы найдете на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- БКРежиссёр
Брэндон
Кристенсен
- ШРАктёр
Шон
Роджерсон
- КЛАктриса
Кэтрин
Лок Хэггквист
- ККАктриса
Киган
Коннор Трейси
- ДПАктёр
Джо
Перри
- ПЛАктёр
Пейдж
Лалож
- СПАктёр
Стэффорд
Перри
- РГАктёр
Роб
Грант
- КДАктёр
Кевин
Доре
- БКСценарист
Брэндон
Кристенсен
- КБПродюсер
Крис
Болл
- БКПродюсер
Брэндон
Кристенсен
- КДПродюсер
Кертис
Дэвид Хардер
- НКПродюсер
Нина
Колокури
- БКМонтажёр
Брэндон
Кристенсен
- РГМонтажёр
Роб
Грант
- КМОператор
Клэйтон
Мур