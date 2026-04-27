Оно. Дом зла
Wink
Фильмы
Оно. Дом зла
6.92025, Bodycam
Ужасы75 мин18+

Оно. Дом зла (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Рядовой вызов оборачивается для двух патрульных кошмаром, когда сделанный в панике выстрел уносит жизнь мужчины и маленького ребенка. Фильм «Оно. Дом зла» — мистический хоррор в стиле найденной записи о последствиях мрачного ритуала.

Однажды ночью полицейские Джексон и Брайс отправляются в патруль. Когда им поступает вызов о домашнем насилии в неблагополучном районе, они поначалу не придают этому особого значения. Но, прибыв по адресу, они обнаруживают в подвале зияющую дыру и решаются спуститься. Когда женщина, которой они должны были оказать помощь, умирает, оба офицера договариваются избавиться от улик, которые могут стоить им карьеры и свободы. Однако они не подозревают, что за ними уже охотятся потусторонние силы.

Смогут ли Брайс и Джексон избавиться от проклятия, расскажет хоррор «Оно. Дом зла» (2025), который вы найдете на видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оно. Дом зла»