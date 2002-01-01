Экстремалы
Wink
Фильмы
Экстремалы
8.82002, Extreme Ops
Боевики, Приключения89 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Экстремалы (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Группа экстремалов снимает рекламу у подножья Альп, близ югославской границы. Случайно в поле зрения героев попадает секретный лагерь военного преступника Слободана Павла, и теперь им придется мобилизовать все свои навыки, чтобы выжить...

Экстремалы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США, Германия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Приключения, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Экстремалы»

Всё