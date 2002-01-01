8.82002, Extreme Ops
Боевики, Приключения89 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Экстремалы (фильм, 2002) смотреть онлайн
Сюжет
Группа экстремалов снимает рекламу у подножья Альп, близ югославской границы. Случайно в поле зрения героев попадает секретный лагерь военного преступника Слободана Павла, и теперь им придется мобилизовать все свои навыки, чтобы выжить...
Экстремалы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Германия
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Кристиан
Дюге
- ДСАктёр
Девон
Сава
- Актриса
Бриджит
Уилсон
- РГАктёр
Руперт
Грейвз
- Актёр
Руфус
Сьюэлл
- ХФАктёр
Хайно
Ферх
- ДЭАктёр
Джо
Эбсолом
- ЯПАктриса
Яна
Палласке
- ЖКАктёр
Жан-Пьер
Кастальди
- ЛКАктриса
Лилиана
Коморовская
- КЛАктёр
Клаус
Лёвич
- Продюсер
Моше
Дайамант
- ЯФПродюсер
Ян
Фантл
- НБПродюсер
Норберт
Блеха
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- АОХудожник
Андреас
Ольсхаусен
- ССКомпозитор
Станислас
Сиревич