Экстремалы (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Группа экстремалов снимает рекламу у подножья Альп, близ югославской границы. Случайно в поле зрения героев попадает секретный лагерь военного преступника Слободана Павла, и теперь им придется мобилизовать все свои навыки, чтобы выжить...



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