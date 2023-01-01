Wink
Фильмы
Продавщица
Актёры и съёмочная группа фильма «Продавщица»

Режиссёры

Ананд Такер

Anand Tucker
Режиссёр

Актёры

Стив Мартин

Steve Martin
АктёрRay Porter
Клэр Дэйнс

Claire Danes
АктрисаMirabelle
Джейсон Шварцман

Jason Schwartzman
АктёрJeremy
Бриджит Уилсон

Bridgette Wilson
АктрисаLisa Cramer
Сэм Боттомс

Sam Bottoms
АктёрDan Buttersfield
Фрэнсис Конрой

Frances Conroy
АктрисаCatherine Buttersfield
Ребекка Пиджон

Rebecca Pidgeon
АктрисаChristie Richards
Саманта Шелтон

Samantha Shelton
АктрисаLoki
Джина Доктор

Gina Doctor
АктрисаDel Rey
Клайд Кусацу

Clyde Kusatsu
АктёрMr. Agasa

Сценаристы

Стив Мартин

Steve Martin
Сценарист

Продюсеры

Ашок Амритрадж

Ashok Amritraj
Продюсер
Джон Дж. Джашни

Jon Jashni
Продюсер
Стив Мартин

Steve Martin
Продюсер

Художники

Уильям Арнольд

William Arnold
Художник

Операторы

Питер Сушицки

Peter Suschitzky
Оператор

Композиторы

Баррингтон Фелунг

Barrington Pheloung
Композитор