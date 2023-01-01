Биография

Джон Дж Джашни – продюсер кино и телевидения. Фильмография насчитывает более 45 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы «Мальчишник в Вегасе», «Мечтатель», «Варкрафт», «Город воров», «Анна и король», «Ураган». В 1984 году стал выпускником Университета Южной Калифорнии. В 1987 году получил степень магистра в Университете менеджмента по специальности организационное поведение. В 1999 вместе с Кевином Бернсом основал кинокомпанию Synthesis Entertainment. С 2006 по 2016 годы работал в качестве президента и креативного директора киностудии Legendary Entertainment. Первым фильмом Джона Дж Джашни стала комедия «Напряги извилины снова» (1989). Затем он продюсировал военный боевик «Эйр Америка» с Мэлом Гибсоном в главной роли. В 1999 году на экраны вышла историческая мелодрама «Анна и король», Джашни выступил в качестве сопродюсера. Еще одним продюсерским проектом стала семейная драма «Мечтатель» (2005). В 2007 году продюсер выпустил фильм «Предчувствие». Спустя два года на экраны вышла комедия «Мальчишник в Вегасе». В 2013 году его фильмография пополнилась биографической драмой «42». В 2014 году зрители увидели киноленту «Несломленный».