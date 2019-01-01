Астронавт
Wink
Фильмы
Астронавт
7.62019, Astronaut
Драмы93 мин12+

Астронавт (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Трогательная драма с Ричардом Дрейфуссом о пенсионере, который стремится принять участие в первом коммерческом полете в космос. Ангус Стюарт, инженер на пенсии, по вечерам любуется звездами и рассказывает внуку Барни о чудесах Вселенной. У Ангуса проблемы со здоровьем, и зять убеждает его дочь сдать отца в дом престарелых. Тем временем миллиардер Маркус Браун объявляет конкурс на одно место в первом коммерческом полете в космос. Хотя Ангус не проходит по возрасту, Барни убеждает его попытать счастья. Удастся ли старику отправиться в путешествие мечты, узнаете, посмотрев онлайн фильм «Астронавт» (2019) в сервисе Wink.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 IMDb