Биография

Колм Фиор — канадский и американский актер. Лауреат премий Gemini и Гильдии киноактеров США. Родился в Бостоне 22 августа 1958 года. Обучался в Национальной театральной школе в Монреале, а также в Уинсорском университете в Онтарио. Успешно играл в театре. Впервые на экране Колм Фиор появился в комедии The Taming of the Shrew. Затем последовало еще несколько ролей, в том числе главные роли в спортивной драме «Фигуристка» и в байопике «Тридцать две истории о Гленне Гульде». Сыграл в мини-сериале «Буря столетия», байопике «Трюдо», боевике «Плохой хороший полицейский» и его продолжении. Среди других работ — мюзикл «Чикаго», фантастический триллер «Хроники Риддика», криминальный триллер «Без лица», исторический фильм «Борджиа», фантастический фильм «Тор», сериалы «24 часа», «Карточный домик», «Ради всего человечества» и «Академия "Амбрелла"». В 2024 году исполнил роль в драматическом сериале «Лэндмен» с Билли Бобом Торнтоном и Дэми Мур. Всего фильмография актера насчитывает более 160 ролей.