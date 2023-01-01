Биография

Питер Стеббингс – актер, режиссер. Получил приз на кинофестивале в 2013-м. Родился в 1971 году. Канадец. На сцену ванкуверского театра вышел подростком. Аплодисменты ему понравились, но из юношеского духа противоречия отправился искать счастья за тридевять земель. На третьем десятке лет понял жизнь, окончил театральное училище в Нью-Йорке и вернулся на родину. Первая роль Стеббингса, которую помнят его соотечественники, – Кевин Шарп из школьного сериала «Мэдисон». А ведь актер к тому моменту исполнил не менее десяти киноролей и даже засветился в «Секретных материалах». Показавшись в фантастическом сериале «За гранью возможного», он (вместе с огромным коллективом артистов) получил заслуженные поздравления с несколькими призами за лучший фильм. Роль Стеббингса в сериале «Звездные врата» тоже не особенно заметна, но и тут замаячили призы за лучшее произведение для кабельного телевидения! Воодушевленный актер взялся за режиссуру и принял участие в съемках сериала «Читающий мысли». Фильм с успехом шел в течение пяти лет. Артист то снимается, то снимает. Некоторые из его проектов и ролей удачны - как, например, участие в сериале 2014 года «Череп и кости».