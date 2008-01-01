Как Джек встретил Джилл (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Джек - преуспевающий Нью-Йоркский рекламщик. Ездит на спортивном Мерседесе. Живет в пентхаусе. У него в шкафу 123 белоснежные сорочки, 36 костюмов и 58 пар обуви. Жизнь удалась! Но однажды на крыше св�оего дома, Джек встречает симпатичную блондинку Джилл - веселую и бесшабашную.
Джилл работает в приюте для бездомных кошек и собак и совсем не похожа на девушек, с которыми обычно проводит время Джек. Да и вообще, они с Джилл совсем разные. Но противоположности притягиваются. И хотя Джек и Джилл начинают жить вместе, но как это нелегко для обоих! Но, в конечном итоге, все зависит от того, действительно ли ты хочешь прожить с этим человеком всю жизнь.
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Информация
Рейтинг
- ВПРежиссёр
Ванесса
Парис
- ФПАктёр
Фредди
Принц мл.
- ТМАктриса
Тэрин
Мэннинг
- Актёр
Питер
Стеббингс
- ИДАктриса
Ингрид
Дусе
- ВПАктриса
Ванесса
Парис
- ЛСАктриса
Лиза
Сиара
- ДБАктёр
Дэррин
Браун
- КБАктриса
Клаудия
Бессо
- КСАктриса
Криста
Саттон
- ДРАктёр
Джулиан
Ричингс
- ЭПАктёр
Этан
Пеннер
- ХЛАктриса
Ханна
Лохнер
- КРАктриса
Келли
Роуэн
- ЧМАктёр
Чарльз
Мартин Смит
- ЧРАктёр
Чик
Робертс
- ВПСценарист
Ванесса
Парис
- Сценарист
Питер
Стеббингс
- ВППродюсер
Ванесса
Парис
- НТПродюсер
Николас
Табаррок
- РДПродюсер
Робин
Данн
- ДГПродюсер
Джордан
Гертнер
- МЗПродюсер
Майкл
З. Гордон
- МБХудожница
Максин
Бэйкер
- МБМонтажёр
Мэттью
Бут
- ДПКомпозитор
Джереми
Парис