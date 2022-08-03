Главная роль (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Главная роль» рассказывает о противостоянии мировой кинозвезды и известного театрального актера. Едкая сатира с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом — фильм-номинант Венецианского кинофестиваля.



Умберто Суарес — богатый и тщеславный бизнесмен, который хочет запечатлеть свое имя в истории. Накануне своего 80-летия миллиардеру приходит в голову грандиозная идея проспонсировать экранизацию книги, автор которой — обладатель Нобелевской премии. Чтением оригинала Умберто себя не утруждал, но команду собрал, конечно же, звездную. Должность режиссера он предлагает эксцентричной Лоле Куэвас, победительнице фестиваля в Каннах, а на ведущие роли приглашает спесивого артиста драматического театра Ивана Торреса и секс-символа Голливуда Феликса Риверо. Коллеги на дух друг друга не переносят, но Лола намерена добиться от них перформанса на века.



