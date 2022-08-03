Главная роль (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм «Главная роль» рассказывает о противостоянии мировой кинозвезды и известного театрального актера. Едкая сатира с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом — фильм-номинант Венецианского кинофестиваля.
Умберто Суарес — богатый и тщеславный бизнесмен, который хочет запечатлеть свое имя в истории. Накануне своего 80-летия миллиардеру приходит в голову грандиозная идея проспонсировать экранизацию книги, автор которой — обладатель Нобелевской премии. Чтением оригинала Умберто себя не утруждал, но команду собрал, конечно же, звездную. Должность режиссера он предлагает эксцентричной Лоле Куэвас, победительнице фестиваля в Каннах, а на ведущие роли приглашает спесивого артиста драматического театра Ивана Торреса и секс-символа Голливуда Феликса Риверо. Коллеги на дух друг друга не переносят, но Лола намерена добиться от них перформанса на века.
- Режиссёр
Мариано
Кон
- Режиссёр
Гастон
Дюпра
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актёр
Антонио
Бандерас
- ОМАктёр
Оскар
Мартинес
- Актёр
Хосе
Луис Гомес
- МСАктёр
Маноло
Соло
- НААктриса
Нагоре
Арамбуру
- ИЭАктриса
Ирена
Эсколар
- ПКАктриса
Пилар
Кастро
- КОАктёр
Кольдо
Олабарри
- ХГАктёр
Хуан
Грандинетти
- АДСценарист
Андрес
Дюпра
- Сценарист
Гастон
Дюпра
- Сценарист
Мариано
Кон
- ХРПродюсер
Хауме
Роурес
- ХМПродюсер
Хавьер
Мендес
- Продюсер
Антонио
Бандерас
- Продюсер
Пенелопа
Крус
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ВМХудожница
Ванда
Моралес
- АдМонтажёр
Альберто
дель Кампо
- АВОператор
Арнау
Вальс Коломер