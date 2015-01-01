Ма Ма (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Двое мужчин, одна женщина и один десятилетний ребенок переживают потери и триумфы, спорят о футболе, борются со смертью и до смерти любят друг друга. Магда - талантливая учительница и любящая мама, собирает все силы, чтобы победить болезнь и вернуть себе право жить и быть счастливой.
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Информация
Рейтинг
- ХМРежиссёр
Хулио
Медем
- Актриса
Пенелопа
Крус
- ЛТАктёр
Луис
Тосар
- Актёр
Асьер
Эчеандиа
- ТПАктёр
Тео
Планель
- АБАктёр
Алекс
Брендемюль
- АХАктриса
Анна
Хименес
- Актёр
Джон
Кортахарена
- ЕКАктриса
Елена
Карранса
- СААктриса
Сильвия
Абаскаль
- ММАктёр
Мигель
Мота
- ВААктриса
Вирджиния
Авила
- ХМСценарист
Хулио
Медем
- Продюсер
Пенелопа
Крус
- АЛПродюсер
Альваро
Лонгория
- ХМПродюсер
Хулио
Медем
- КДХудожник
Карлос
Диас
- ИАМонтажёр
Иван
Аледо
- ХММонтажёр
Хулио
Медем
- КдОператор
Кико
де ла Рика
- АИКомпозитор
Альберто
Иглесиас