Ма Ма (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Двое мужчин, одна женщина и один десятилетний ребенок переживают потери и триумфы, спорят о футболе, борются со смертью и до смерти любят друг друга. Магда - талантливая учительница и любящая мама, собирает все силы, чтобы победить болезнь и вернуть себе право жить и быть счастливой.



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