Я очень возбужден
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Я очень возбужден

Я очень возбужден (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

6.72013, Los amantes pasajeros
Мюзикл, Комедия86 мин18+

О фильме

Рейс лайнера, совершающего перелет в Мексику, начался как обычно: пассажиры пристегнули ремни, а командир корабля, включив автопилот, спокойно уснул. Но прямо над океаном оказалось, что самолет неисправен, исчезает интернет, и все гаджеты разом выходят из строя. Всех охватывает страх, ужас, отчаяние. Беспомощные пассажиры и экипаж, оказавшись пред лицом гибели, наконец-то должны стать сами собой. Так что несчастным на борту падающего самолета не остается ничего, как только петь и танцевать вслед за веселыми стюардами.

Страна
США, Испания
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я очень возбужден»