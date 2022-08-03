Я очень возбужден (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
6.72013, Los amantes pasajeros
Мюзикл, Комедия86 мин18+
О фильме
Рейс лайнера, совершающего перелет в Мексику, начался как обычно: пассажиры пристегнули ремни, а командир корабля, включив автопилот, спокойно уснул. Но прямо над океаном оказалось, что самолет неисправен, исчезает интернет, и все гаджеты разом выходят из строя. Всех охватывает страх, ужас, отчаяние. Беспомощные пассажиры и экипаж, оказавшись пред лицом гибели, наконец-то должны стать сами собой. Так что несчастным на борту падающего самолета не остается ничего, как только петь и танцевать вслед за веселыми стюардами.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Педро
Альмодовар
- Актёр
Карлос
Аресес
- ХКАктёр
Хавьер
Камара
- Актёр
Рауль
Аревало
- ЛДАктриса
Лола
Дуэньяс
- Актёр
Уго
Сильва
- АдАктёр
Антонио
де ла Торре
- ХЛАктёр
Хосе
Луис Торрихо
- ХМАктёр
Хосе
Мария Яспик
- Актриса
Сесилия
Рот
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Сценарист
Педро
Альмодовар
- Продюсер
Агустин
Альмодовар
- ЭГПродюсер
Эстер
Гарсия
- ДППродюсер
Диего
Пахуэло
- ИПАктёр дубляжа
Игорь
Письменный
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дзюба
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ФГХудожник
Федерико
Гамберо
- ДДХудожник
Давид
Дельфин
- ТЭХудожница
Татьяна
Эрнандес
- МКХудожница
Мария
Клара Нотари
- ХСМонтажёр
Хосе
Сальседо
- ХЛОператор
Хосе
Луис Алькайне
- АИКомпозитор
Альберто
Иглесиас