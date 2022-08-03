Рейс лайнера, совершающего перелет в Мексику, начался как обычно: пассажиры пристегнули ремни, а командир корабля, включив автопилот, спокойно уснул. Но прямо над океаном оказалось, что самолет неисправен, исчезает интернет, и все гаджеты разом выходят из строя. Всех охватывает страх, ужас, отчаяние. Беспомощные пассажиры и экипаж, оказавшись пред лицом гибели, наконец-то должны стать сами собой. Так что несчастным на борту падающего самолета не остается ничего, как только петь и танцевать вслед за веселыми стюардами.

