Биография

Педро Альмодовар — испанский режиссер, продюсер и сценарист, актер кино и театра. Лауреат премии «Оскар» и «Золотой лев». Родился в Кальсаде-де-Калатрава 25 сентября 1949 года. Работал в телекомпании «Телефоника», изучал новейшие технологии и современную технику. Параллельно работал в театре в группе «Los Goliardos». Писал собственные рассказы, занимался музыкой и даже создал свою музыкальную группу «Альмодовар и Макнамара». Карьеру в кино Педро Альмодовар начал с короткометражек — сам писал сценарии и снимал фильмы, подбирал актеров из своих знакомых по театру друзей. Известность и популярность актеру принесла лента «Пепи, Люси, Бом и остальные девушки», после которой он заключил много выгодных контрактов. Всего в фильмографии Альмодовара 166 кинокартин. Он работал в таких известных проектах, как «Матадор», «Высокие каблуки», «Человеческий голос», «Параллельные материи», «Возвращение», «Поговори с ней», «Смерть на автостраде», «Женщины на грани нервного срыва».