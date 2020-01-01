Человеческий голос
Wink
Фильмы
Человеческий голос
7.32020, The Human Voice
Драмы29 мин18+
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Человеческий голос (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Получасовая драма Педро Альмодовара по мотивам пьесы Жана Кокто. Безымянная героиня возвращается из строительного магазина и замирает в ожидании, что ее бывший возлюбленный приедет забрать свои вещи. Она надеется, что он вернется, а пока довольствуется лишь его голосом в телефонной трубке. Чем закончится этот непростой разговор?

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Информация

Страна
Испания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человеческий голос»

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