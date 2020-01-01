7.32020, The Human Voice
Драмы29 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Человеческий голос (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Получасовая драма Педро Альмодовара по мотивам пьесы Жана Кокто. Безымянная героиня возвращается из строительного магазина и замирает в ожидании, что ее бывший возлюбленный приедет забрать свои вещи. Она на�деется, что он вернется, а пока довольствуется лишь его голосом в телефонной трубке. Чем закончится этот непростой разговор?
Человеческий голос смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Педро
Альмодовар
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Агустин
Альмодовар
- МААктёр
Мигель
Альмодовар
- ПААктёр
Пабло
Альмодовар
- ДПАктёр
Диего
Пахуэло
- КГАктёр
Карлос
Гарсия Камберо
- Сценарист
Педро
Альмодовар
- ЖКСценарист
Жан
Кокто
- Продюсер
Агустин
Альмодовар
- ЭГПродюсер
Эстер
Гарсия
- ДППродюсер
Диего
Пахуэло
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- СГХудожница
Соня
Гранде
- ТФМонтажёр
Тереса
Фонт
- ХЛОператор
Хосе
Луис Алькайне
- АИКомпозитор
Альберто
Иглесиас