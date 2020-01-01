Человеческий голос (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Получасовая драма Педро Альмодовара по мотивам пьесы Жана Кокто. Безымянная героиня возвращается из строительного магазина и замирает в ожидании, что ее бывший возлюбленный приедет забрать свои вещи. Она на�деется, что он вернется, а пока довольствуется лишь его голосом в телефонной трубке. Чем закончится этот непростой разговор?



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