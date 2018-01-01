Ангел (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Парень с ангельской внешностью встает на путь криминала. Байопик об убийце из Буэнос-Айреса, отправившего на тот свет около одиннадцати человек.



Семнадцатилетний Карлос — привлекательный парень, выросший в порядочной аргентинской семье. Однако у юноши есть одна опасная привычка, с которой он не желает бороться — воровство. После знакомства с одноклассником Рамоном и его отцом, Карлос берется за серьезные преступления. Со временем молодой человек понимает, что ему доставляют удовольствие не только кражи, но и убийства. Жестокость Карлоса достигает критической точки, когда он убивает своих сообщников. В результате парень оказывается за решеткой, но не собирается сдаваться так легко. Кино основано на реальной истории Карлоса Робледо Пуча по прозвищу «Ангел смерти».



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