Биография

Карлос Аресес – актер, художник, радиоведущий. Лучший испанский актер 2011 года. Родился в 1976 году. В школьные годы проявил себя как талантливый шаржист и ловкий предприниматель. Карикатурные портреты учителей, выполненные на уроках, продавал соученикам на переменах. В возрасте 19 лет поступает в университет Кастилии. Пройдя обучение на факультете изящных искусств, становится сценаристом и ведущим юмористических программ. Ведет радиопередачу. На телевидении снимается с 2002 года. Первая кинематографическая роль Аресеса датирована 2007 годом. Он – заглавный персонаж короткометражки «Большое открытие». Главным достижением актера стало участие в съемках комедийной драмы «Печальная баллада для трубы» 2010 года. По сюжету, соперничество белого и рыжего клоуна выливается в гражданскую войну... Фильм получает массу фестивальных наград. Актер неустанно работает в кино. За последние годы он снялся в нескольких десятках проектов, самыми заметными среди которых оказались комедия «Я очень возбужден», и комедийный ужастик «Ведьмы из Сугаррамурди». В обоих фильмах Аресес играет второстепенные роли, но делает это с присущей ему блистательностью.