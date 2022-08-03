Большой собачий побег (фильм, 2016) смотреть онлайн

Добродушный пес Оззи оказывается в отеле для собак, когда его хозяева-художники уезжают в Японию на фестиваль комиксов. Разрекламированный «собачий рай» оказывается совсем не дружелюбным местом с практически тюремными условиями. Энергичный Оззи мотивирует других постояльцев устроить побег.

