Большой собачий побег (фильм, 2016) смотреть онлайн

Добродушный пес Оззи оказывается в отеле для собак, когда его хозяева-художники уезжают в Японию на фестиваль комиксов. Разрекламированный «собачий рай» оказывается совсем не дружелюбным местом с практически тюремными условиями. Энергичный Оззи мотивирует других постояльцев устроить побег.
СтранаКанада, Испания
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb
- НЛРежиссёр
Начо
Ла Каза
- ГРАктёр
Гильермо
Ромеро
- Актёр
Дани
Ровира
- Актёр
Хосе
Мота
- Актриса
Мишель
Хеннер
- Актёр
Карлос
Аресес
- ФТАктёр
Фернандо
Техеро
- ЛБАктёр
Луис
Бахо
- ЭКАктёр
Эктор
Кантолья
- ХФАктёр
Хуан
Фернандес
- ЭПАктриса
Эльза
Патаки
- ИКПродюсер
Ибон
Корменсана
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес