Большой собачий побег (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.12016, Ozzy
Мультфильм87 мин0+

Добродушный пес Оззи оказывается в отеле для собак, когда его хозяева-художники уезжают в Японию на фестиваль комиксов. Разрекламированный «собачий рай» оказывается совсем не дружелюбным местом с практически тюремными условиями. Энергичный Оззи мотивирует других постояльцев устроить побег.

Страна
Канада, Испания
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb