Год в порту (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.42011, A Year in Mooring
Драмы77 мин18+
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Сюжет
Успешный бизнесмен, пытающийся воскресить свою жизнь, покупает ветхую парусную лодку в отдаленном районе на берегу одного из озер Северной Америки. Деловой партнер приходит, чтобы убедить его вернуться к работе, но смягчается, когда видит его состояние. Вместо того чтобы подталкивать его дальше, партнер соглашается предоставить ему все необходимое время. Он проводит зиму в этом пустынном месте, отчаянно скорбя и постепенно ремонтируя лодку, хотя другие лодочники уехали на зиму.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- КЭРежиссёр
Крис
Эйр
- Актёр
Джош
Лукас
- АЗАктриса
Айелет
Зурер
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- Актёр
Джон
Тенни
- ТНАктёр
Тейлор
Николс
- КЛАктриса
Кэйси
ЛаБоу
- ЭФАктриса
Энн
Фаба
- ЭБАктёр
Эли
Бардха
- ОБАктёр
Остин
Бикел
- БКАктёр
Брайан
Кроу
- Продюсер
Джош
Лукас
- КРПродюсер
Кевин
Рейди
- СПХудожница
Сусанна
Пуйсто
- ДЛМонтажёр
Джонатан
Лукас
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- ТМКомпозитор
Тони
Моралес