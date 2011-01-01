Год в порту
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Год в порту

Год в порту (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.42011, A Year in Mooring
Драмы77 мин18+

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Сюжет

Успешный бизнесмен, пытающийся воскресить свою жизнь, покупает ветхую парусную лодку в отдаленном районе на берегу одного из озер Северной Америки. Деловой партнер приходит, чтобы убедить его вернуться к работе, но смягчается, когда видит его состояние. Вместо того чтобы подталкивать его дальше, партнер соглашается предоставить ему все необходимое время. Он проводит зиму в этом пустынном месте, отчаянно скорбя и постепенно ремонтируя лодку, хотя другие лодочники уехали на зиму.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb